Oldtimer trifft E-Mobilität: Legend Motors startet Neubau im VS-Gewerbegebiet Nunnensteig

1 Viel Freude beim Spatenstich für den Neubau von Legend Motors bei Geschäftsführer Clemens Hummel (Mitte) mit seiner Frau Marlene und links neben ihm Oberbürgermeister Jürgen Roth. Foto: Marc Eich Clemens Hummel rüstet Oldtimer zu E-Autos um – nun baut er am Nunnensteig neu. Die Villinger Firma wächst und zieht Kunden aus ganz Deutschland an.







Link kopiert



Warum nicht Oldtimer zu E-Autos umrüsten? Mit dieser „schrägen Idee“ – so nannte es Oberbürgermeister Jürgen Roth – ging Clemens Hummel im Jahr 2019 mit der Geschäftsidee an den Start. Als erster Sachverständige für E-Autos in der Region und zugleich Restaurator machte sich der heute 42-Jährige mit „Legend Motors“ 2021 selbstständig. Nun folgt der nächste große Schritt für das Unternehmen: ein Neubau im VS-Zentralbereich.