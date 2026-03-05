Oberndorf – Rottweil: Blitzer am Ende der A81-Baustelle – das sagt die Polizei zu „Abzocke“-Vorwurf

Ein Blitzer am Ende der A81-Baustelle bei der „Neckarburg“ hat die Gemüter erhitzt. Ist das reine Abzocke an dieser Stelle? Das sagt die Polizei zu den Vorwürfen.
Die Dauerbaustelle auf der A 81 an der Neckarburgbrücke zwischen Rottweil und Oberndorf ist schon seit Beginn der Baumaßnahmen ein beliebter Platz für Radarfallen. Immer wieder stehen dort in den 60er- und 80-er-Bereichen mobile und teilstationäre Blitzgeräte. Das macht auch Sinn, da sich etliche Fahrer trotz der engen Baustellen-Fahrspuren nicht ans Tempo halten und zu schnell durch die Baustelle brettern.