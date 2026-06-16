Neuhausen ob Eck: So bereitet sich das Southside-Festival auf das Hitzewochenende vor
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In diesem Jahr wird es heiß auf dem Southside Festival. Die Veranstalter entscheiden sich für zusätzliche Maßnahmen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Beim Southside Festival steht jetzt auch das Wetter im Fokus: Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad treffen die Veranstalter zusätzliche Vorkehrungen und geben wichtige Tipps.

Die Vorfreude auf das Southside Festival steigt: Rund 60.000 Musikfans werden am Wochenende auf das Festivalgelände in Neuhausen ob Eck strömen, um nationale und internationale Künstler live zu erleben. Doch neben dem Line-up spielt in diesem Jahr auch das Wetter eine wichtige Rolle. Die Prognosen sagen für die Festivaltage hochsommerliche Temperaturen voraus.

 

So werden von Donnerstag bis Sonntag tagsüber Temperaturen bis 30 Grad erwartet. Kurz vor dem Start des Festivals informieren die Veranstalter daher in einem Instagram-Post über zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor den hohen Temperaturen. Zudem appellieren sie an die Festivalgäste, ausreichend auf ihre Gesundheit zu achten.

Die wichtigste Empfehlung der Organisatoren: Sonnencreme einpacken, eine Kopfbedeckung mitbringen und vor allem genügend trinken.

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Zusätzliche Maßnahmen und Hinweise

„Stay hydrated“ – also ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen – sei das Motto für die kommenden Tage auf dem Festivalgelände. Kostenlose Trinkwasserstellen stehen den Besuchern wie gewohnt zur Verfügung und sind in der Festival-App verzeichnet.

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Um den Aufenthalt bei den hohen Temperaturen angenehmer zu gestalten, hat das Festival nach eigenen Angaben mehrere zusätzliche Maßnahmen umgesetzt. So wurden die Schattenbereiche und Sitzgelegenheiten im Infield verdreifacht. Auch die Sanitärinfrastruktur wurde erweitert: Neben dem bestehenden Sanitär-Camp zwischen Green und Blue Stage steht nun ein weiteres zwischen White Stage und Riesenrad bereit.

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Darüber hinaus stellt Partner Nivea kostenlose Sonnencremspender auf dem Gelände zur Verfügung. Die Veranstalter empfehlen allen Besucherinnen und Besuchern, die Festival-App herunterzuladen, um schnell auf Lagepläne, Wasserstellen und weitere Informationen zugreifen zu können.

Festivalauftakt ab Mitternacht

Neben den Vorbereitungen auf die Hitze steigt aber auch die Vorfreude auf den Festivalauftakt. Bereits am Donnerstag startet das Rahmenprogramm mit einer Warm-up-Party auf der White Stage. Von Mitternacht bis vier Uhr legen dort die DJs „Bass & Bullshit and Friends“ auf. Schon ab 20 Uhr sorgen dann die „King Kong Kicks“ auf der fritz-kola-Stage für die ersten Festivalbeats.

 