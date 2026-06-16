Neuhausen ob Eck: So bereitet sich das Southside-Festival auf das Hitzewochenende vor

Beim Southside Festival steht jetzt auch das Wetter im Fokus: Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad treffen die Veranstalter zusätzliche Vorkehrungen und geben wichtige Tipps.
Die Vorfreude auf das Southside Festival steigt: Rund 60.000 Musikfans werden am Wochenende auf das Festivalgelände in Neuhausen ob Eck strömen, um nationale und internationale Künstler live zu erleben. Doch neben dem Line-up spielt in diesem Jahr auch das Wetter eine wichtige Rolle. Die Prognosen sagen für die Festivaltage hochsommerliche Temperaturen voraus.