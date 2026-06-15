Festival in Neuhausen ob Eck: Das wird der heißeste Tag des Southside - und der gefährlichste

Was die Wetterfrösche für die 60 000 Fans auf dem Gelände vorhersagen, was an den drei Festivaltagen drohen könnte - und was die Sahara damit zu tun hat.
Die gute Nachricht vorweg: Gummistiefel werden die rund 60 000 Musikfans beim Southside-Festival am Wochenende vom 19. bis 21.Juni in Neuhausen bei Tuttlingen kaum brauchen. Es soll hochsommerlich heiß werden, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung voraus. Er ist Geschäftsführer der Firma Q.met, die für viele große Medienunternehmen die Wettervorhersagen macht, auch für den Schwarzwälder Boten, die Lahrer Zeitung und Die Oberbadische.