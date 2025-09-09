Neueröffnungen in Rottweil: Viele Veränderungen – diese neuen Türen öffnen in der Stadt

Eines herrscht in der Innenstadt gerade nicht: Langeweile. Das verhindern aktuell einige Neueröffnungen. Von Permanent-Makeup über neue Raumausstattungen bis hin zu Ausstellungen.
Nicht nur am Münsterplatz, in den Gassen und im Stadtgraben wird derzeit eifrig gebaut, auch manch historisches Gebäude in der Kernstadt wird aufgehübscht und für eine Neues vorbereitet. Die Arbeiten am Kirsnerschen Haus sind in der Endphase, und für die einstige „Obere Apotheke“ hat sich ein neuer Eigentümer gefunden, der vielerlei Pläne für das Gebäude hat, aber sich noch bedeckt hält.