Nationalpark Schwarzwald: Neue Attraktion für den Nationalpark im Schwarzwald

An der Alexanderschanze bei Freudenstadt soll ein Wildgehege mit Wisenten entstehen. Auch die Sanierung des ehemaligen Hotels scheint endlich zu beginnen. Der Zeitplan ist aber offen.
Julian Osswald, der frühere OB von Freudenstadt, freut sich wie ein Schneekönig: Endlich kommt Bewegung in die Pläne, an der Alexanderschanze ein Wisentgehege zu bauen und auch endlich das heruntergekommene und seit mehr als zehn Jahren geschlossene Hotel zu sanieren. Die Alexanderschanze liegt am Kniebis, dort, wo sich die Bundesstraße 28 und die Schwarzwaldhochstraße trennen; die Grenze des Nationalparks liegt einen guten Kilometer entfernt. Osswald ist der Vorsitzende des Fördervereins Wildtierpark – schon seit zehn Jahren bohrt er dicke Bretter.