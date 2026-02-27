Nahverkehr in Lörrach: S-Bahn-Ausbau statt eines Provisoriums

Die Lörracher Stadtpolitik ist sich darin einig, das neue Klinikum langfristig optimal mit der S-Bahn zu erschließen. Für ein Provisorium gibt es jedoch keine Mehrheit.

Die Freien Wähler sind im Gemeinderat mit der Forderung gescheitert, das neue Dreiland-Klinikum möglichst schnell mit einem Provisorium an die S-Bahn anzubinden. Mit deutlicher Mehrheit lehnte es der Gemeinderat am Donnerstagabend ab, für eine solche Zwischenlösung bestehende Haltestellen entlang der S 5 und der S 6 zu opfern. Einig war sich der Rat jedoch beim Vorsatz, in der Region die Kräfte zu bündeln, um möglichst schnell, also idealerweise noch vor 2035, für einen Ausbau der Wiesentalbahn zu sorgen, was neben dem Klinikhalt auch einen Viertelstundentakt auf der S 6 zumindest zwischen Basel und Lörrach ermöglichen würde.

Klinikanbindung wird als unzureichend angesehen Einigkeit besteht im Gemeinderat insoweit, als dass die Anbindung der neuen Klinik mit dem Nahverkehr bis auf Weiteres als unzureichend anzusehen ist. Oberbürgermeister Jörg Lutz erinnerte zu Beginn der Debatte an die Ausgangslage. Als sich Lörrach mit dem Gelände im Entenbad erfolgreich in den Standortwettbewerb eingebracht hatte, sei davon auszugehen gewesen, dass rechtzeitig mit der Fertigstellung des Kreisklinikums eine eigene S-Bahn-Station gebaut sein könnte. Nach den früheren Aussagen der Bahn hätte der Verzicht auf den damals geplanten S-Bahn-Halt auf der Grenze bei Stetten die fahrplantechnischen Voraussetzungen schaffen können, um dafür einen Klinikbahnhof zu schaffen. Später sei die Bahn von dieser Aussage abgerückt. Nach den jetzigen Bewertungen der Bahn braucht es auf der Wiesentalbahn zusätzliche zweigleisige Abschnitte, um sowohl die S-Bahn-Station bei der Klinik einzurichten, als auch für eine Taktverdichtung bei der S 6 zu sorgen.

Diese zusätzlichen Kapazitäten für die S-Bahn stellte OB Jörg Lutz in der Gemeinderatssitzung einmal mehr als Schlüsselprojekt für die Verkehrsinfrastruktur in der Region dar.

Die S-Bahn im Wiesental sei „die Schlagader des Landkreises“, so Lutz.

Oberbürgermeister Jörg Lutz sieht die S-Bahn im Wiesental als „die Schlagader des Landkreises“. Foto: Stadt Lörrach

Deren Ausbau dürfe nicht für ein Provisorium bei der Klinik geopfert werden. Schon jetzt seien die Kapazitätsgrenzen erreicht. Lutz warnte davor, sich jetzt mit einer Zwischenlösung abzufinden. „Dann werden wir in Stuttgart mit unserem Provisorium vergessen“, warnte der Oberbürgermeister. Bei der Abwägung, ob nun der Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach besser sei, rate er in diesem Fall eindeutig zur Taube auf dem Dach.

Aus Sicht der Stadtverwaltung sprechen auch die technischen Aspekte gegen ein Provisorium. Unter Berufung auf den Zweckverband Regio-S-Bahn legte die Verwaltung in den Sitzungsunterlagen dar, dass für eine provisorische Anbindung je nach Variante (S 6 und/oder S 5, halbstündlich oder stündlich) mindestens eine, in den meisten Fällen mehrere bestehende Haltestellen aufgegeben werden müssten.

Die geringste Beeinträchtigung für den jetzigen Takt würde der Zweckverband bei einer stündlichen Bedienung der Klinik-Haltestelle nur durch die S 5 sehen. Dafür müsste zwar lediglich die Haltestelle Dammstraße in Stetten geopfert werden, allerdings stuft der Zweckverband den Verkehrswert von nur einem Stop pro Stunde als zu gering ein.

SPD geht noch einen Schritt weiter

Während Grüne und CDU den Antrag der Freien Wähler ablehnten und gemeinsame Anstrengungen für den vollständigen Ausbau forderten, ging die SPD zusätzlich zu dieser ebenfalls geteilten Position noch einen Schritt weiter. Die SPD ruft mit einem eigenen Antrag ihre alte Forderung in Erinnerung, durch eine Optimierung der Halte- und Wendezeiten auf der S 6 die Fahrpläne so zu optimieren, dass bereits im jetzigen Zustand, also vor dem zweigleisigen Ausbau der Strecke in Höhe des Klinikums, Spielräume für eine eigene, dauerhafte Haltestelle am bestehenden Gleis entstehen.

Deren Fraktionsvorsitzender Günther Schlecht, als Eisenbahner mit der Materie vertraut, ist der Überzeugung, mit der Optimierung der Abläufe ließe sich genügend Zeit gewinnen, um die Züge auch bei der neuen Klinik halten zu lassen – und zwar nicht provisorisch, sondern an einer endgültig hergestellten Station am bestehenden Gleis, die dann mit dem Bau einer weiteren Spur zu erweitern wäre.

Obwohl die Freien Wähler letztlich nur aus den Reihen der AfD Unterstützung für ihren Antrag erhalten haben, verteidigten sie den Vorstoß. So sei das Thema auf den Tisch gekommen und die ihrer Meinung nach bisher nicht deutlich sichtbare Einigkeit in der Region sei deutlicher geworden.