Nahverkehr in Lörrach: S-Bahn-Ausbau statt eines Provisoriums

Die Lörracher Stadtpolitik ist sich darin einig, das neue Klinikum langfristig optimal mit der S-Bahn zu erschließen. Für ein Provisorium gibt es jedoch keine Mehrheit.
Die Freien Wähler sind im Gemeinderat mit der Forderung gescheitert, das neue Dreiland-Klinikum möglichst schnell mit einem Provisorium an die S-Bahn anzubinden. Mit deutlicher Mehrheit lehnte es der Gemeinderat am Donnerstagabend ab, für eine solche Zwischenlösung bestehende Haltestellen entlang der S 5 und der S 6 zu opfern. Einig war sich der Rat jedoch beim Vorsatz, in der Region die Kräfte zu bündeln, um möglichst schnell, also idealerweise noch vor 2035, für einen Ausbau der Wiesentalbahn zu sorgen, was neben dem Klinikhalt auch einen Viertelstundentakt auf der S 6 zumindest zwischen Basel und Lörrach ermöglichen würde.