Nächste Fahrt der Schiltacher Flößer: Mit dem Floß 200 Kilometer über die Weser

1 Michael Hamm, Klaus Maier, Hartmut Brückner und Thomas Kipp (von links) freuen sich auf die Floßfahrt auf der Weser. Foto: Niklas Ortmann

Die Schiltacher Flößer planen ihr nächstes Abenteuer: Nach Fahrten auf Rhein, Neckar, Donau und Elbe geht es mit dem Floß nun 200 Kilometer über die Weser. Für die Männer ist es weit mehr als eine „Gaudifahrt“ – im Gespräch schildern sie ihre Beweggründe.









Gut eineinhalb Wochen vor ihrer nächsten großen Fahrt trifft man die Flößer in Thomas Kipps Werkstatt an der Schmelze beim Bohren, Sägen und Feilen. Vom „Weserfloß Schiltach“, das in laminierten Druckbuchstaben an der Seite der Holzhütte, die gerade den letzten Feinschliff erhält, angekündigt wird, fehlt noch jede Spur – aber es ist unverkennbar, was die Männer hier vorbereiten.