Nach Werkstattbrand in Eutingen Flammen vernichten Traum-Oldtimer im Schrauber-Paradies

Schrauber-Schock nach dem schlimmen Feuer in Eutingen! Dennis Handte aus Öschingen (Landkreis Tübingen) hält traurig die verkohlten Reste des Momo-Holzlenkrads in der Hand: "Mit dem Lotus Super Seven ist meine Altersvorsorge verbrannt!"