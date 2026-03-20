Leichen des Chefs in Rheinfelden gefunden: „La Piazzetta“ - Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes

Ein früherer Mitarbeiter der Pizzeria „La Piazzetta“ in Rheinfelden muss vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, seinen Chef ermordet zu haben.
Wie die Staatsanwaltschaft Lörrach auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, hat sie gegen den Tatverdächtigen „Anklage wegen des Verdachts des Mordes zum Landgericht Freiburg – Schwurgerichtskammer – erhoben“. Die Anklage stütze sich auf das Mordmerkmal der Heimtücke. Der Tatverdächtige habe danach die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausgenutzt, präzisiert der Lörracher Staatsanwalt Michael Jahn.