Leichen des Chefs in Rheinfelden gefunden: „La Piazzetta“ - Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes

Ein früherer Mitarbeiter der Pizzeria „La Piazzetta“ in Rheinfelden muss vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, seinen Chef ermordet zu haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Lörrach auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, hat sie gegen den Tatverdächtigen „Anklage wegen des Verdachts des Mordes zum Landgericht Freiburg – Schwurgerichtskammer – erhoben“. Die Anklage stütze sich auf das Mordmerkmal der Heimtücke. Der Tatverdächtige habe danach die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausgenutzt, präzisiert der Lörracher Staatsanwalt Michael Jahn.

Wohl keine psychische Erkrankung Eine forensisch-psychiatrische Begutachtung des Tatverdächtigen habe zunächst keine Einschränkungen der Schuldfähigkeit ergeben. Diese war in die Wege geleitet worden, weil Ermittler bei dem 28-jährigen früheren Gaststättenmitarbeiter eine psychische Erkrankung vermutet hatten. Der Afghane sitzt seit seiner Verhaftung durch die Polizei am Tag nach dem mutmaßlichen Mordfall in Untersuchungshaft.

Mann soll seinem Ex-Chef aufgelauert haben

Ihm wird vorgeworfen, am Vormittag des 20. Oktober in den Räumen der „La Piazzetta“ seinem früheren Chef, dem 50-jährigen Gastwirt Paulo P., aufgelauert und diesen mit einem Hammer erschlagen zu haben. Mitarbeiter des Restaurants fanden den Mann und riefen die Polizei und den Rettungsdienst. Doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des Gastronomen feststellen.

Videokamera hilft bei Aufklärung des Falls

Mit Flatterband und Sichtschutzwänden wurde die Gaststätte abgeriegelt. Foto: Tim Nagengast

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg – Zweigstelle Lörrach – waren daraufhin durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Lörrach mehrere Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Rheinfelden sowie ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes erlassen worden.

Unter Federführung der Kriminalpolizeidirektion Freiburg und mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums „Einsatz“ wurden noch am selben Tag Durchsuchungen im Stadtgebiet vorgenommen. Im Rahmen dieser Maßnahmen konnte der Tatverdächtige am Folgetag in einer Wohnung in Rheinfelden festgenommen werden.

Der 28-Jährige wurde dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Lörrach vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dass der Mann sehr rasch als mutmaßlicher Täter ins Visier der Fahnder geraten war, ist unter anderem den Aufnahmen einer Überwachungskamera zu verdanken, die das Geschehen im Inneren der Pizzeria festgehalten habe.

Eine ganze Stadt stand unter Schock

Die „La Piazzetta“ befindet sich im Erdgeschoss des Rathauses am Kastanienplatz. Kurz nachdem der Tote in den Räumen seiner Gastwirtschaft gefunden worden war, gab es in Rheinfelden einen Großeinsatz der Polizei. Das Restaurant wurde mit Sichtschutzblenden und Absperrband abgeriegelt.

Nachdem der Vorfall bekannt geworden war, stand die Stadt regelrecht unter Schock. Denn der ursprünglich aus Portugal stammende Gastwirt des Restaurants mit italienischer Küche war weithin bekannt und wurde von vielen Menschen ob seiner Offenheit und Zugänglichkeit sehr geschätzt.

Polizeibeamte hatten am Tag des mutmaßlichen Mordfalls zahlreiche Mülleimer rund ums Rathaus geleert und deren Inhalt untersucht. Foto: Tim Nagengast

Falsche Gerüchte über einen „Macheten-Mann“

Auch am Tag nach dem Geschehen war in der Innenstadt noch immer Zivilpolizei unterwegs. Im Stadtgebiet – und gerade auch in den sozialen Netzwerken – kursierten derweil teils haarsträubende, sich als falsch herausstellende Gerüchte. Unter anderem war oftmals von einem „Macheten-Mann“ die Rede, der angeblich frei herumlaufe und von der Polizei gesucht werde. Die Stimmung der Passanten, mit denen unsere Redaktion am Tag nach dem Geschehen im Bereich der Rheinfelder Fußgängerzone gesprochen hatte, reichte von traurig und bedrückt bis angsterfüllt und angespannt.

Hinweis: Bis zu einer möglichen rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Tatverdächtigen die Unschuldsvermutung.