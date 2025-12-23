Nach Großbrand in Furtwangen: Haus komplett zerstört – drei Menschen verlieren ihr Zuhause

Ein Haus in Brand, acht Verletzte und eine Rauchsäule über der Stadt – am Tag nach der Katastrophe zeigt sich das Ausmaß des Brands. Eine Spendenaktion für die Brandopfer läuft.
Wer am Dienstagmorgen die Furtwanger Sommerbergstraße in Richtung Stadtmitte hinunterging, dem könnte es durchaus passieren, dass ihm Autos entgegenkamen, die rückwärts die Straße hinauffuhren, die sie eben vorwärts heruntergefahren waren. Denn an der Kreuzung zum Rößleplatz kamen sie nicht weiter. Dort versperrte ein Schrankenzaun den Weg.