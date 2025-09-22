Nach dem Großeinsatz: Feuer in Flüchtlingsunterkunft Horb – das ist der Ermittlungsstand

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Brand in einer Flüchtlingsunterkunft abgeschlossen. Auch zu den Facebook-Posts von AfD-Mann Miguel Klauß äußert sie sich.
Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in der Horber Kreuzerstraße am 15. September hat das Polizeipräsidium Pforzheim weitere Details zum aktuellen Ermittlungsstand bekannt gegeben. Demnach wurden die Ermittlungen zum Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung gegen zwei Tatverdächtige abgeschlossen. Die entsprechenden Strafanzeigen werden an die Staatsanwaltschaft Tübingen übergeben. Die Polizei hatte zur Ermittlung der Brandursache einen Gutachter hinzugezogen, konnte den Auslöser des Feuers jedoch nicht abschließend klären.