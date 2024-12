Modellflugzeuge in VS

1 Ein Spektakel auch für Zuschauer ist der Indoor-Flugtag in Villingen am 28. Dezember. Foto: MFG Villingen-Schwenningen

Zum ganztägigen Indoor-Modellflug Meeting laden die Modellflieger der MFG am 28. Dezember alle Interessierten ein.









Link kopiert



Die doppelstädtischen Modellflieger präsentieren am Samstag, 28. Dezember, den ganzen Tag über ihr vielseitiges Hobby in der Hoptbühlsporthalle in Villingen.