Villingen-Schwenningen Modellflieger zeigen ihr Hobby

VS-Schwenningen. Modellfliegen gibt es nur im Freien? Weit gefehlt! Mit kleinen und leichten Flugmodellen fliegen die Modellflieger in der Wintersaison auch regelmäßig in Sporthallen. So präsentieren die Modellflieger Villingen-Schwenningen am Samstag, 29. Dezember, von 14 bis 20 Uhr ihr Hobby in der Schwenninger Deutenberghalle.