Sie dauert zwar keine ganze Woche an, ist dafür aber prall voll mit toller Musik: die „Woche der Militärmusik 2025“ vom 23. bis 26. Juni.

Drei Musikkorps der Bundeswehr werden in Meßstetten, Hartheim, auf Burg Hohenzollern, Schwenningen/Heuberg, Nusplingen, Tieringen und Balingen Konzerte geben und den Facettenreichtum der Militärmusik präsentieren.

Zur Eröffnung marschieren am Montag, 23. Juni, um 17 Uhr das Heeresmusikkorps Ulm, das Luftwaffenmusikkorps Erfurt, das Marinemusikkorps Wilhelmshaven und der Spielmannszug des Musikkorps der Bundeswehr in Form eines Sternmarsches auf den Rathausplatz in Meßstetten. Bei einem Platzkonzert eröffnet der Schirmherr, Bürgermeister Frank Schroft aus Meßstetten, die „Woche der Militärmusik“.

Sie klingen nicht nur, sondern bieten auch etwas fürs Auge: Die Orchester in der Woche der Militärmusik. Foto: (© Bundeswehr/Werner)

Ein Doppelkonzert zweier Musikkorps ab 19.30 Uhr in der Heuberghalle Meßstetten krönt den ersten Abend des Großereignisses. Das Heeresmusikkorps Ulm unter der Leitung von Major Dominik Koch gestaltet den ersten Konzertteil. Den zweiten Teil des Abends übernimmt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt unter der Leitung von Oberstleutnant Tobias Wunderle.

Am Dienstag, 24. Juni, spielt das Marinemusikkorps Wilhelmshaven ein Lehrkonzert für Schülerinnen und Schüler der Realschule und des Gymnasiums Meßstetten in der Heuberghalle. Am Abend des zweiten Tages finden zwei Konzerte statt: um 19.30 Uhr beginnt ein Kammerkonzert mit dem Percussionensemble und dem Saxofonquartett des Luftwaffenmusikkorps Erfurt im Grafensaal auf Burg Hohenzollern – Karten dafür sind direkt über die Internetseite der Burg Hohenzollern erhältlich – und ein Kammerkonzert mit verschiedenen Besetzungen des Marinemusikkorps Wilhelmshaven in der Kirche St. Kolumban in Schwenningen. Dieses Konzert beginnt um 20 Uhr.

Auftakt ist – wie auf diesem Archivbild – mit einem Platzkonzert. Foto: Bundeswehr

Der Mittwoch ist ebenfalls mit zwei Konzerten reich gefüllt: die Egerländerbesetzung des Heeresmusikkorps Ulm lädt um 15 Uhr zum Nachmittagskonzert in der Festhalle in Hartheim ein. Am Abend erklingt um 19.30 Uhr exzellente sinfonische Blasmusik in einer lauen Sommernacht – ein Hörereignis der besonderen Art, das vom Luftwaffenmusikkorps Erfurt auf dem Marktplatz in Nusplingen dargeboten wird.

Am letzten Tag der „Woche der Militärmusik“ lädt die Formation „Plietsch 7“ des Marinemusikkorps Wilhelmshaven um 11 Uhr zum Lunchkonzert bei Interstuhl in Tieringen ein, bevor am Abend um 19.30 Uhr das Großkonzert in der Volksbankmesse in Balingen stattfindet. Das Heeresmusikkorps Ulm, das Luftwaffenmusikkorps Erfurt, das Marinemusikkorps Wilhelmshaven und der Spielmannszug der Bundeswehr gestalten dieses Großkonzert, bei dem jedes Musikkorps einen Konzertpart gestaltet.

Zum Abschluss formieren sich Musikerinnen und Musiker aus den vier Orchestern zum Ensemble und spielen im letzten Teil des Abends unter der Leitung von Oberst Christoph Scheibling, dem stellvertretenden Leiter des Zentrums Militärmusik der Bundeswehr.

Die Eintritte zu den Konzerten sind – mit Ausnahme des Kammerkonzertes auf Burg Hohenzollern – frei. Der Erlös der Spenden kommt gemeinnützigen Zwecken zugute, über die vor Ort informiert wird.

Weitere Informationen zu allen Konzerten finden Interessierte auf den Internetseiten der Städte, Gemeinden und der Veranstalter sowie im Schwarzwälder Boten.