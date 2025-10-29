Massive Staus in Rottweil: Umstellung gefordert – sind Grünpfeilampeln die Lösung?

Massive Staus beobachtet die CDU-Fraktion des Gemeinderats in Rottweil und fordert deshalb für die Lichtsignalanlagen an einigen Kreuzungen die Umstellung auf „Bedarfsampeln“.
Begründet wird der Antrag mit der Feststellung, dass es hier „teils massive Verkehrsbehinderungen und -staus“ gebe, wie die CDU-Fraktion in ihrer Pressemitteilung schreibt. Beispielhaft genannt werden die vier Kreuzungen Hausener Straße/Heerstraße, Schramberger Straße/Tannstraße, Königstraße/Eisenbahnstraße und Tuttlinger Straße/Hochmaurenstraße.