Mahnwache in Donaueschingen: Bürger protestieren gegen rechts – trotz Hasskommentaren im Netz

Mahnwache in Donaueschingen

1 Etwa 120 Menschen versammeln sich am Sonntagabend im Karlsgarten in Donaueschingen, um an einer Mahnwache gegen rechts teilzunehmen. Foto: Denise Kley

120 Menschen versammeln sich am Sonntag im Karlsgarten. Sie protestieren gegen rechts. Im Vorfeld überschatten jedoch Hasskommentare im Netz die Aktion. Dort rufen die Verfasser der Kommentare zu Gewalt auf. Nun ermittelt die Polizei.









Link kopiert



Im Donaueschinger Karlsgarten ist am Sonntag kurz vor 18 Uhr noch wenig los: nur etwa 30 Menschen haben sich dort eingefunden. Das Aktionsbündnis für Demokratie und Vielfalt hatte am Samstag kurzfristig eine Mahnwache gegen rechts organisiert, Organisatoren sind Martina Wiemer und Dirk Hetzer. Doch um Punkt 18 Uhr füllt sich der Park plötzlich. Eltern mit ihren Kindern, Senioren und Jugendliche, ausgestattet mit Lichtern, Fackeln und Laternen versammeln sich in einem Halbkreis um Wiemer und Hetzer. Auch Vertreter aus der Politik, darunter der Gemeinderats-Fraktionsvorsitzende der SPD, Jens Reinbolz, der Kreisvorsitzende der FDP, Patrick Leismann, und die Bundestagskandidaten Derya Türk-Nachbaur (SPD) und Mark Hohensee (FDP) sind vor Ort.