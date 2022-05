1 Klaus Morgeneier-Hammes (Ortschaftsrat, von links), Jaqueline Jakob (Ortvorsteherin), Klaus und Heike Kurzmann, Gäste sitzend, Gemeinderäte Karl-Heinz Scheffelmeier und Jürgen Ott. Foto: Stöß

Schöne Aussicht, doch keine Einkehrmöglichkeit – damit ist jetzt Schluss. Heike Kurzmann hat das ehemalige Café Essig unter neuem Namen wiedereröffnet.















Link kopiert

Calw-Hirsau - Seit knapp zwölf Jahren lag das Hirsauer Café Essig im Dornröschenschlaf. Nun hat Heike Kurzmann die traditionsreiche Lokalität wieder zum Leben erweckt. Das Café an der Hirsauer Brücke mit dem Namen Café Gugelhupf hat ab sofort geöffnet.

Wie oft haben in den vergangenen Jahren kaffeedurstige Radfahrer, die auf dem Nagoldtalradweg einen Zwischenstopp einlegen wollten, eine Enttäuschung erlebt, als sie vor verschlossenen Türen standen? Ebenso die Wanderer auf dem berühmten Fernwanderweg "Ostweg Pforzheim – Schaffhausen", der an diesem Café vorbeiführt, das zu einem Halt geradezu auffordert. Und nicht selten konnte man von Einheimischen hören: "Das Café Essig fehlt einfach. Es ist so schade, dass an diesem schönen Platz an der Nagold keine Einkehrmöglichkeit besteht."

Optimismus und Freude

Heike Kurzmann erzählte der geladenen Gästeschar, dass sie die Besitzerin Helga Essig "einfach so" ansprach, um dieser ihren Traum mitzuteilen, "gerade dieses Café betreiben zu wollen". "Das wäre das Objekt , was ich von Herzen betreiben will". Denn so Kurzmann, "einen Traum soll man nicht nur träumen, wenn man die Chance hat, ihn zu leben". Kurzmann, die mit ihrem Catering-Service bereits ein Standbein hat, bekam zunächst von Essig eine Absage. Doch nach einem halben Jahr wurde sie angerufen, ob denn das Interesse noch bestünde. Nach einer kurzen Besprechung mit ihrem Mann Klaus ging es Schlag auf Schlag. Im November wurde das Formelle erledigt, um dann sofort mit dem Umbau zu starten. Mit neuen Fußböden, neuem Mobiliar und jeder Menge Accessoires soll der Aufenthalt im Café zu einem besonderen Erlebnis werden.

Vier Fremdenzimmer

Man werde, so Kurzmann "alles mit einer Portion Optimismus und Freude auf sich zukommen lassen". Dass Essig letztendlich sie ausgewählt hat, empfindet Kurzmann als positives Zeichen. Klaus Kurzmann berichtet, dass auch andere Bewerber da waren. "Der Döner war dran, ein Barbershop war dran, sogar eine Großbäckerei hatte Interesse".

Kurzmann möchte eine große Kuchenauswahl bieten. Noch kaufe man Kuchen dazu, weil man zunächst "persönlich für die Gäste da sein möchte". Ebenso italienisches Eis. Ein kleines Vesper soll Spaziergänger, Wanderer und Radler sättigen. Und sollte jemand in Hirsau spontan eine Schlafstätte suchen, vier einfache Fremdenzimmer im Obergeschoss bieten sich an.

Das Café Gugelhupf hat ab sofort täglich außer dienstags ab 9 Uhr geöffnet.