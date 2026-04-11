„Loch19“ in Freudenstadt: Wie Sascha Lein „Koch des Jahres“ werden will

Sascha Lein will es wissen: Ende April nimmt er am Halbfinale von „Koch des Jahres“ in München teil. Das Motto der Gerichte: Kindheitserinnerungen.
Noch ist die Küche etwas zugestellt, auch an der Theke warten noch einige Kartons darauf, ausgeräumt zu werden. Im „Loch19“ laufen die Vorbereitungen kurz vor Saisonbeginn auf Hochtouren. Chefkoch und Betreiber Sascha Lein kann an diesem Tag auch auf die Unterstützung seiner Mitarbeiter zählen. Das Restaurant am Golfplatz hat Lein gemeinsam mit seiner Frau Bianca vor zwei Jahren übernommen.