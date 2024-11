Der Europa-Park startet am kommenden Samstag, 30. November, in seine Wintersaison. Park-Inhaber Roland Mack blickt auf das vergangene Jahr zurück - und sagt, auf was sich die Besucher in der kalten Jahreszeit freuen dürfen.

Mehr als 3500 Tannenbäume säumen ab Samstag, 30. November, die Straßen des Europa-Parks. Ab diesem Tag beginnt die Wintersaison des Europa-Parks, die bis zum 12. Januar dauern wird.

Das Showballett zeigt den Opening Dance der diesjährigen Dinnershow. "Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter" legen zu "Fly with me" eine flotte Sohle hin.

Roland Mack spricht von einem "tollen Jahr" und großen Investitionen, allem voran in den neuen Themebereich Kroatien und die neue Achterbahn Voltron Nevera. "Drei Millionen Besucher sind damit gefahren." Das entspricht 1600 Personen pro Stunde.

Doch nicht nur in den puren Spaß fließt Geld - auch in die Sicherheitsinfrastruktur und Mitarbeiterwohnungen. Im Ruster Nachbarort Ringsheim etwa entsteht derzeit ein Haus mit 110 Betten.

Neuer Besucherrekord aufgestellt

Und dann verkündet der Chef "das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Europa-Parks" - mit einem Besucherplus von fünf Prozent, das sind in absoluten Zahlen: 400.000.

Auch das neue sogenannte Welcome-Center, mit dem man direkt vor Ort neue Mitarbeiter akquiriert, sei erfolgreich gewesen, berichtet Jürgen Mack: "Wir hatten 1000 Onboardings."

Roland Mack macht trotz schwieriger Wirtschaftslage in Deutschland Mut: "Wir sind da, um Probleme wegzuräumen, es braucht Leuchttürme wie den Europa-Park, um wieder nach vorne zu kommen."

Im Wasserpark Rulantica "stehen wir auch nicht still", so Roland Mack. Hier wurde die Attraktion "Twist and Splash" überarbeitet, sie soll am 6. Dezember neu in Betrieb gehen.

Derzeit entsteht überdies ein neuer Außenpool, und Roland Mack kündigt für den Sommer "eine weitere große Attraktion" auf dem nördlichen Wasserpark-Gelände

Chef verteidigt Preiserhöhung

Für das neue Kinderhaus "Kleine Helden", wo krebskranke Kinder kostenlos eine möglichst sorgenfreie Auszeit erhalten sollen, will der Europa-Park freiwillige Helfer aus der Region suchen.

Das Tipi-Dorf, das derzeit aufwendig umgestaltet wird, heißt künftig "Silver Lake City", verrät Roland Mack.

Trotz Investitionen in Neues und den Erhalt des Bestands in Millionenhöhe - unbegrenzt Geld hat der Europa-Park nicht, sagt Jürgen Mack. "Es wird auch mal der Rotstift angesetzt."

Roland Mack verteidigt die neuerliche Erhöhung des Eintrittspreises zur neuen Saison: "Man kann nicht zehnmal hintereinander Voltron fahren und gleichzeitig nur den halben Preis zahlen wollen - das passt nicht zusammen."

Jetzt kommen die Juniorchefs Michael und Thomas Mack auf die Bühne.

Das ist neu

Ausstellung: Zeichnungen, Gemälde und Grafiken des Künstlers Janosch sind noch bis zum 4. Mai 2025 im Blue-Fire-Dome ausgestellt. Zu sehen gibt es natürlich populären Figuren – wie Tiger und Bär –, der Besucher lernt aber auch andere Seiten des Künstlers kennen.

Shows: Bei der Eisshow „Surpr’Ice presents a Christmas Dream“ verzaubern internationale Eiskunstläufer die Gäste. Die „Winter Zirkus Revue“ soll ein Erlebnis für die ganze Familie bieten. „Season of Light“ im Globe Theater erzählt von der Freude und Gemeinschaft, die die besondere Weihnachtszeit ausmacht. Täglich ab 17 Uhr gibt es bei „Miraculeaux – Mapping Show“ jede halbe Stunde ein Lichter- und Farbenspiel auf der Fassade des „Eurosat – Can-Can-Coaster“.

Alljährliche Winteraktionen

Der Europa-Park wird auch dieses Jahr wieder Attraktionen bieten, die es ausschließlich in der Wintersaison gibt: So wird etwa das Riesenrad „Bellevue“ im Themenbereich Portugal die Besucher in geheizten Gondeln in vis zu 55 Metern Höhe über den Park schweben lassen.

In der „FIS Snowkidz – Kinderskischule“ im Österreichischen Themenbereich können Kinder mit der Unterstützung von geschulten Skilehrern die ersten Versuche auf Skiern wagen oder rodeln in den Snow-Tubes rasant den Hügel hinab.

Im skandinavischen Themenbereich bietet der Europa-Park in Kooperation mit der Skischule Thoma die „Skitty World Nordic“, eine Skilanglaufwelt für Kinder und Jugendliche an. Auf der großen Eislauffläche neben dem „Fjord Rafting“ ziehen die Gäste ihre Kreise.

Die „Winter-Wunder-Welt“ in der spanischen Arena bietet jungen Besuchern jede Menge Möglichkeiten, um sich auszutoben.

Das „Postamt Himmelspforten“ in England ist liebevoll dekoriert und führt die Kinder von der Krippe bis in die weihnachtliche Geschenkfabrik. Dort wartet auch der Weihnachtsmann mit einer kleinen Überraschung auf die Jüngsten und nimmt ihre Wünsche entgegen.