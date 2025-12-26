Linie von FDS nach Stuttgart: Neues Jahr beginnt auf der Gäubahn mit einem Monat Zugausfällen

Massive Zugausfälle gibt es von Januar bis Februar auf der Gäubahn. Betroffen ist der nach Freudenstadt führende Zweig der Strecke. Was Bahnfahrer jetzt wissen müssen.
Wer sich für das neue Jahr den Vorsatz genommen hat, das Auto öfters mal stehen zu lassen und stattdessen mit dem Zug zu fahren, sollte sich das noch mal überlegen – zumindest gilt das für all jene Pendler, die regelmäßig zwischen Freudenstadt und Stuttgart unterwegs sind. Denn das neue Jahr beginnt auf dem Freudenstädter Abschnitt der Gäubahn mit massiven Zugausfällen.