Landtagspräsidentin übernimmt Schirmherrschaft: Muhterem Aras wird sich für Freiburger NS-Dokuzentrum einsetzen

1 Sehr zur Freude von Freiburgs OB Martin Horn: Die Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) hat die Schirmherrschaft für das NS-Dokumentationszentrum in Freiburg übernommen. Foto: Ralf Deckert

Die Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) hat die Schirmherrschaft für das NS-Dokumentationszentrum in Freiburg übernommen.









Die Grünenpolitikerin Muhterem Aras kündigte an, sich nicht nur persönlich für das Dokumentationszentrum einzusetzen und Werbung dafür zu machen, sie wolle sich auch für eine Landesförderung für das Projekt stark machen. Positive Signale der demokratischen Parteien im Landtag gebe es bereits. „Beim Thema Erinnerungskultur stehen die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen wirklich wie eine Eins zusammen“, sagte Aras bei einem Baustellenbesuch am Dienstag. Nun müssten die anstehenden Haushaltsverhandlungen zeigen, was an Unterstützung möglich sei.