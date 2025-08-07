Landesministerin in Baiersbronn: 1,6 Millionen Euro fließen an Schwarzwaldgemeinde

Die baden-württembergische Landesministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, hat im Rahmen ihrer Städtebaureise am Dienstag die Gemeinde Baiersbronn besucht.
Die baden-württembergische Landesministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, hat im Rahmen ihrer Städtebaureise am Dienstag die Gemeinde Baiersbronn besucht. Begleitet wurde die Ministerin von der Landtagsabgeordneten Katrin Schindele, Mitglied im Ausschuss für Landesentwicklung und Wohnen des Landtags. Die Gemeinde zeigte eindrucksvoll, wie Städtebauförderung vor Ort wirkt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.