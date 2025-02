Kundgebung gegen Rechtsruck: Lahrer Trio sorgt sich um die Demokratie

1 Ein Trio aus Privatpersonen lädt dazu ein, gemeinsam zur Verteidigung der Brandmauer zu demonstrieren. Foto: Christian Charisius/dpa

Gegen Rechtsruck und für die Verteidigung der Brandmauer wird am Samstag in Lahr demonstriert. Die Organisatoren sprechen über die Hintergründe – und erklären, warum sie von der CDU enttäuscht sind.









Link kopiert



Die dreiköpfige Gruppe hinter der Aktion „Nie wieder ist jetzt! Verteidigung der Brandmauer gegen den Rechtsruck in Deutschland“ kommt aus Lahr und Umgebung, sie hat sich spontan zusammengetan. Ihre vollen Namen wollen die Macher nicht in der Zeitung lesen. „Die Lage ist bedrohlich“, erklärt eine der Organisatorinnen, die sich gegenüber unserer Redaktion als Tanja vorstellt, die Entscheidung des Teams, anonym bleiben zu wollen. „Wir haben Angst, was nach der Wahl passieren könnte.“ Zudem habe die Gruppe mit anderen Engagierten gesprochen, die in der Vergangenheit Drohungen erhalten hatten.