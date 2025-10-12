Kultur, Kulinarik, Geselligkeit: Wiesentäler Benefiz-Gala vereint Genuss und guten Zweck

Bei der Benefiz-Gala drehte sich in der Schopfheimer Stadthalle alles um Hilfe für Notleidende und um soziales Engagement. Ein Höhepunkt war die Verleihung des Bürgerpreises.
Das Veranstalter-Trio aus Rotary-Club Schopfheim-Wiesental, Kiwanis Wiesental und Bürgerstiftung Mittleres Wiesental mit ihrem Vorsitzenden Georg Ückert präsentierte einen gelungenen Mix aus musikalischer Unterhaltung, Kultur und Kulinarik. Mehr als 270 Gäste, darunter fünf Bürgermeister und eine Bürgermeisterin aus dem Wiesental, erfreuten sich an den festlich eingedeckten Tischen der Stadthalle an bester Unterhaltung – und öffneten im Gegenzug ihre Geldbeutel für den guten Zweck.