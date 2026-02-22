Kultur in Efringen-Kirchen: Schließung des Museums beschäftigt die Bürger

Die Schließung des Museums in der Alten Schule in Efringen-Kirchen ist für Verwaltung und Gemeinderat beschlossen und abgehakt – obwohl es die Bürger beschäftigt.
Das Museum in der Alten Schule scheint für Gemeinderat und Verwaltung schon vergessen: Die Schließung und Entsammlung ist in der Januar-Sitzung beschlossen und abgehakt worden. In der Sitzung am Montag, wendet man sich anderen Dingen zu wie der Gewerbesteuer A, dem Regionalplan Hochrhein-Bodensee sowie dem Gemeindeentwicklungskonzept, in dem das geschlossene Museum ohnehin längst feststeht.