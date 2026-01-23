Kritik von Fahrschulen aus Horb: So realistisch ist die Führerschein-Reform

Die vorgestellte Reform von Bundesverkehrsminister Schnieder stößt bei Fahrlehrern und Fachverbänden auf starke Kritik. Das sagen Experten aus Horb zu den Plänen.
„Der Führerschein wird nicht automatisch günstiger. Die Realität der Fahrausbildung muss berücksichtigt werden“, meint Heidi Kebernik, Kreisvereinsvorsitzende des Fahrlehrerverbands für Freudenstadt mit Fahrschule in Horb, zu den Reformplänen des Bundesministeriums für Verkehr (BMV). Und diese Realität scheint Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), laut Experten aus der Branche, in einigen Punkten seines Vorhabens nicht berücksichtigt zu haben.