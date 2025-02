Schrecklicher Fund am Dienstagabend: In einem Villinger Wohnhaus sind offenbar mehrere Leichen entdeckt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Nachbarschaft im Wohngebiet Hammerhalde am Dienstagabend aufgeschreckt. Vier Streifenwagen, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Einsatzleiter des DRK eilten gegen 18 Uhr zu einem Einfamilienhaus.

Viele Neugierige beobachteten, wie Beamte und Rettungskräfte in der ruhigen und beschaulichen Wohngegend ein von der Straße zurückversetztes Haus betraten. Was sie dort vorfinden, ist ein großer Schock: Informationen unserer Redaktion zufolge wurden in dem Wohnhaus drei Leichen entdeckt. Vor Ort machten auch entsprechende Spekulationen schnell die Runde – die Behörden mauern aktuell jedoch noch.

Lesen Sie auch

Ein Polizeisprecher wollte den Fund von drei Leichen gegenüber unserer Redaktion weder bestätigen noch dementieren. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten sich am Abend darauf verständigt, erst am Mittwoch mit Details zu den schrecklichen Geschehnissen an die Öffentlichkeit zu gehen.

Von Umstehenden war jedoch zu erfahren, dass von einem Familiendrama ausgegangen werden kann. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht demnach nicht.

Kriminalpolizei befragt das Umfeld

Vor Ort liefen die Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei, die mit drei Zivilfahrzeugen anrückte, auf Hochtouren. Nachbarn wurden befragt, während die Ermittler im Haus Spuren sicherten. Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung kümmerten sich um die Betreuung von mehreren Personen.

Der DRK-Einsatzleiter und Kräfte der Psychologischen Notfallversorgung besprechen sich am Einsatzort. Foto: Marc Eich

Erst vor einem Jahr waren in einem Wohnhaus in VS-Pfaffenweiler drei Leichen gefunden worden. Damals hatte ein 32-jähriger Mann zuerst seine 57 und 62 Jahre alten Eltern und dann sich selbst mit einem Messer getötet. Der jüngere Bruder fand die Toten damals in dem Einfamilienhaus.