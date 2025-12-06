Der Lörracher Hauptausschuss hat sich für eine Erhöhung der Parkgebühren ausgesprochen. Und : In Hauingen soll eine Stelle für die Schulsozialarbeit eingerichtet werden.
Was kann, was darf die Verwaltung fürs Parken in der Stadt verlangen? Mit der geplanten Gebührenanpassung liege Lörrach immer noch unter den Gebühren zahlreicher vergleichbarer Städte, argumentiert Fachbereichsleiter Klaus Dullisch in der Sitzungsvorlage. In der Vorberatung wurde die vorgeschlagene Erhöhung der Gebührensätze für die einzelnen Zonen trotz markanter Preissteigerung unterstützt.