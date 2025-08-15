Kolpingsfamilie Sulgen: Mitglieder besuchen Grab des Ehrenpräses

Die Kolpingsfamilie Sulgen besuchte anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens das Grab ihres Ehrenpräses Pfarrer Josef Schwerdtle in Justingen auf der Schwäbischen Alb.

Vorsitzender Reinhold Seckinger erinnerte in seiner Ansprache am Grab an die großen Verdienste von Josef Schwerdtle, der von Juli 1948 bis im Frühjahr 1976 das Amt des Präses versah. Er hat 28 Jahre mit Idealismus und Weitblick die Entwicklung der Kolpingsfamilie nach dem Zweiten Weltkrieg als geistiges Oberhaupt maßgeblich und richtungsweisend beeinflusst, wie es in einer Mitteilung heißt. Die älteren Mitglieder erinnern sich an unzählige interessante, lehrreiche Referate nebst Dia- und Filmvorträgen.

Anlässlich seines Abschieds bedachte er die Kolpingsfamilie mit einer großzügigen Schenkung. Als äußeres Zeichen des Dankes wurde das Grab mit einer Blumenschale geschmückt.

Vor dem Besuch in Justingen besuchte man per geführter Busrundtour den ehemaligen 6700 Hektar großen Truppenübungsplatz in Münsingen und konnte sich dabei ein Bild vom Herzstück des Biosphärengebietes Schwäbische Alb machen.

Münster besichtigt

Danach führte die Fahrt durch das Große Lautertal nach Zwiefalten. Dort besichtigten die Ausflügler das bekannte spätbarocke Münster, in der gegenüberliegenden Brauereigaststätte wurde das Mittagessen eingenommen und das Zwiefalter Klosterbräu getestet.

Nach dem anschließenden Besuch in Justingen ging es zur Abschlusseinkehr nach Flözlingen, wo man in einer Brauereigaststätte den Tag gemütlich ausklingen ließ.