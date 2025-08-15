Kolpingsfamilie Sulgen: Mitglieder besuchen Grab des Ehrenpräses

Die Kolpingsfamilie Sulgen besuchte anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens das Grab ihres Ehrenpräses Pfarrer Josef Schwerdtle in Justingen auf der Schwäbischen Alb.
Vorsitzender Reinhold Seckinger erinnerte in seiner Ansprache am Grab an die großen Verdienste von Josef Schwerdtle, der von Juli 1948 bis im Frühjahr 1976 das Amt des Präses versah. Er hat 28 Jahre mit Idealismus und Weitblick die Entwicklung der Kolpingsfamilie nach dem Zweiten Weltkrieg als geistiges Oberhaupt maßgeblich und richtungsweisend beeinflusst, wie es in einer Mitteilung heißt. Die älteren Mitglieder erinnern sich an unzählige interessante, lehrreiche Referate nebst Dia- und Filmvorträgen.