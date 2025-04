Kolpingsfamilie Sulgen: Jubiläumsjahr steht ins Haus

Im vergangenen Jahr prägten zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen das Vereinsleben, führte Protokollführerin Annette Flaig aus. Dazu gehöre etwa der Kolpinggedenktag, die Schuhsammlung, die Mithilfe in der Kirchengemeinde und der Ausflug an die Mosel. Daneben das Ferienfest bei Luzia und Reinhold Rapp, die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen auf Bezirksebene und der Besuch im Heimathaus in Tennenbronn. Außerdem auch die Fasnetsveranstaltungen und die von Herbert Pfaff monatlich organisierten Treffen der Kolping-Senioren.

Herbert Seckinger unterstützte den Bericht Flaigs mit interessanten Bildern.

Lesen Sie auch

Kassier Thomas Klausmann vermeldete in seinem ausführlichen Bericht ein kleines Plus zum Jahresende und wies auf die getätigten Spenden in Höhe von 1550 Euro hin. Empfänger waren unter anderem die Schramberger Tafel, der Waldkindergarten in Sulgen und Kolping International.

Unsere Empfehlung für Sie Kloster Heiligenbronn Platz erhält zur Feier den Namen des Gründers Den 200. Geburtstag von David Fuchs als Gründer des Klosters Heiligenbronn und der Stiftung St. Franziskus würdigten die Institutionen nun im Kloster mit einem Blick auf das Leben und Wirken des engagierten Geistlichen.

Die Kassenprüfung durch Alfred Wernz und Markus Klausmann brachte ein tadelloses Ergebnis, wie Wernz in seinem Bericht vermeldete.

Vorsitzender Reinhold Seckinger ging in seinem Bericht vor allem auf den am 30. Dezember mit anderen Sulgener Vereinen erstmals durchgeführten Wintermarkt ein, der von den Besuchern und den Veranstaltern ein durchweg positives Resümee erfuhr.

Blick aufs Jubiläum

Das herausgehobene Thema im Bericht des Vorsitzenden war der Ausblick auf das 100-jährige Bestehen, das in diesem Jahr am 21. September mit einem Festgottesdienst in der St. Laurentiuskirche und anschließend im Pfarrhof gefeiert wird.

Seckinger stellte eine Reihe von Veranstaltungen vor, die über das ganze Jahr verteilt sind und das Jubiläumsjahr prägen sollen. Begonnen wird mit der Teilnahme am 175-jährigen Jubiläum des Kolpingwerkes Anfang Mai in Köln.

Am 14. Mai findet eine interessante Vortragsveranstaltung des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg im Pfarrhof statt. Hier wird über die Aufgaben und Arbeit des Verbands berichtet, zu dessen Kernaufgaben unter anderem die Ausweisung von Flächen für Windkraftnutzung gehört.

Am 23. Mai findet die Bezirksmaiandacht des Bezirks Rottweil-Tuttlingen in Sulgen statt. Am 26. Oktober gastieren die „Fis(h)erman‘s Friends“ in der Alten St. Laurentiuskirche und am 15. November wird’s im Pfarrhof mit der Kabarettistin „Sabine Schief“ lustig zugehen. Eine Verpflichtung des Kirchenkabaretts „Die Maulflaschen“ mit dem Sulgener Tobias Haas ließ sich trotz frühzeitiger Anfrage nicht realisieren.

Markus Klausmann beantragte die Entlastung des Vorstands die, bei Enthaltung der Amtsträger, einstimmig erfolgte. Wahlen standen auch auf der Tagesordnung. Die wichtigste Personalie war die Wahl des 1. Vorsitzenden. Reinhold Seckinger stellte sich noch für ein Jahr zur Wahl, dann wolle er kürzertreten. Seine Wiederwahl war reine Formsache und wurde mit viel Beifall quittiert.

Ebenfalls für noch ein Jahr kandidierte Schriftführer Martin Klausmann, der das Amt im nächsten Jahr in jüngere Hände geben will. Herbert Pfaff als Seniorenleiter mochte sich auch nur für ein Jahr verpflichten lassen. Beide Kandidaten wurden wiedergewählt, ebenso die Ausschussmitglieder Jürgen Pfaff und Paul Roming, die sich für zwei Jahre zur Verfügung stellten.