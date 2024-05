Schäfer und Landwirt Markus Kleinbeck führt den Hof in Wildbergs Teilort Gültlingen in der zehnten Generation. Seit mehr als dreihundert Jahren werden in seiner Familie Schafe gehalten. Doch Bürokratie, Abnahme des Wollhandels und auch der Wolf machen ihm zu schaffen. CDU-Bundestagsabgeordneter Klaus Mack macht sich vor Ort ein Bild.