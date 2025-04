Kindergarten in Pfalzgrafenweiler

1 Der Anbau am Kindergarten Sonnenschein in Pfalzgrafenweiler macht Fortschritte. Foto: Sabine Stadler

Der Kindergarten Sonnenschein in Pfalzgrafenweiler, wo derzeit die Arbeiten für den Anbau laufen, bekommt eine Ausgabeküche.









Die Arbeiten am Anbau beim Kindergarten Sonnenschein in Pfalzgrafenweiler schreiten voran. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat bei einer Enthaltung den Auftrag für die benötigte Küche vergeben.