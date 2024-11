JVA-Baustelle in Rottweil: Ein Fokus des 280-Millionen-Projekts liegt auf der Resozialisierung

Gefängnis in Rottweil JVA-Schließung und Arbeitsplätze – Stadt gibt Neuigkeiten bekannt

Noch herrscht in der JVA Rottweil in der Innenstadt Hochbetrieb, doch damit ist 2027 Schluss. Dann soll der Neubau in Betrieb gehen. Die Stadtverwaltung sagt am Donnerstag: Man will den Bau unbedingt kaufen.