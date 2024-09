Neue Cafébar Felicità eröffnet in Rottweil

1 Maria D’Andrea (von links), Lokalmanagerin, Franco und Fabio Pizzitola, die beiden Besitzer und Finni Hezel, angestellt im Felicità, stehen bei der Eröffnung hinter der Bar. Foto: Cornelius Rück

Panini mit hausgemachter Pesto, italienisches Bier, und Livemusik – das erwartet Gäste der neu geöffneten Cafébar Felicità in der Hauptstraße.









Zwei Brüder eröffnen gemeinsam eine Cafébar. Erst einmal nichts Ungewöhnliches. Doch die Beiden wohnen und arbeiten zum Teil in der Schweiz. Wie es trotzdem dazu kommt, dass die Brüder Pizzitola in Rottweil ein Lokal eröffnen, und was Gäste erwarten dürfen: Wir haben nachgefragt.