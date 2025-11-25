Im Schwarzwald verschwunden: Familie von vermisster Scarlett teilt neuen Flyer

100.000 Euro Belohnung für „ein Kind, das keine Erinnerung werden darf“: Mit einer bundesweiten Aktion und einem neuen Flyer wird derzeit nach Hinweisen zur vermissten Scarlett gesucht.

Eine Marketingaktion des Fruchtsaftherstellers True Fruits greift die Vermisstenfälle von Scarlett Salice und Hilal Ercan auf. Mit Fotos auf Smoothie-Flaschen möchte das Unternehmen zur Aufklärung der beiden Fälle beitragen. Hilals und Scarletts Gesichter werden durch diese Aktion im November in über 30.000 Märkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesehen.

Zusätzlich hängen derzeit zwei große Plakate in Hamburg und München, um auch Menschen außerhalb der Supermärkte auf die Suche nach den zwei Vermissten hinzuweisen.

Die Familien der beiden hoffen durch die Aktion auf neue Hinweise. Scarlett, die damals 26 Jahre alt war, verschwand vor über fünf Jahren auf dem Fernwanderweg Schluchtensteig im Südschwarzwald. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort war ein Edeka-Supermarkt in Todtmoos, wo sie zuletzt gesehen wurde.

Seitdem gab es großangelegte Suchaktionen mit Hubschraubern, Hunden und Drohnen, zahlreiche Hinweise sowie Zeugenbefragungen. Dennoch fehlt von der aus Nordrhein-Westfalen stammenden Frau bis heute jede Spur.

Auf einer öffentlichen Facebook- und Instagram-Seite der Familie werden regelmäßig Updates zur Suche sowie emotionale Erinnerungen an die heute 32-Jährige veröffentlicht. Ihre Angehörigen lassen bis heute nichts unversucht, um Scarlett zu finden. Seit Anfang November gibt es zudem einen neuen Flyer: „Wer die Suche unterstützen möchte, kann den Flyer zum Beispiel ins Auto hängen“, bitten die Angehörigen auf Facebook.

Auf dem Flyer sind 100.000 Euro Belohnung für „sachdienliche Hinweise, die zum Auffinden von Scarlett Salice führen“, ausgesetzt. Zudem enthält er zahlreiche Bilder der Vermissten und ihres Equipments.

Über einen QR-Code gelangen potenzielle Hinweisgeber auf eine Webseite, auf der alle Informationen zu Scarlett noch einmal zusammengefasst sind. Hinweise können direkt über die Seite abgegeben werden. Auch eine anonyme Meldung ist möglich - diese geht jedoch direkt an die Polizei.

Ein wichtiger Hinweis zur Belohnung wird dort ebenfalls erläutert: Sie wird für sachdienliche Angaben gewährt, die maßgeblich zur Klärung des Falls beitragen. „Dies umfasst Informationen, die zur Auffindung von Scarlett Salice führen oder die Umstände ihres Verschwindens aufklären.“

Die Belohnung setzt sich aus zwei eigenständigen Auslobungen zusammen: Vater Ralf Salice setzte bereits 2020 eine Belohnung in Höhe von 12.000 Euro aus, die weiterhin gilt. True Fruits lobt zusätzliche 88.000 Euro zu denselben Bedingungen aus.

Auch Influencer teilen die Kampagne

Die Aktion sorgt deutschlandweit für Aufsehen, auch die Influencerin Hanni Hase nutzt ihre Reichweite für einen Aufruf und macht auf die Aktion aufmerksam.

Aktion gab es bereits im vergangenen Jahr

Bereits im November 2024 wurden die Vermisstenfälle von Inga Gehricke und Lars Mittank auf Smoothie-Flaschen abgedruckt. Hat diese Aktion im vergangenen Jahr zu konkreten Fortschritten geführt?

Zwar gibt es bislang keine abschließende Aufklärung, jedoch haben sich im Fall der vermissten Inga laut der Rechtsanwältin von Ingas Mutter gegenüber True Fruits 85 Personen mit Hinweisen gemeldet.