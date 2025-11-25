Im Schwarzwald verschwunden: Familie von vermisster Scarlett teilt neuen Flyer

100.000 Euro Belohnung für „ein Kind, das keine Erinnerung werden darf“: Mit einer bundesweiten Aktion und einem neuen Flyer wird derzeit nach Hinweisen zur vermissten Scarlett gesucht.
Eine Marketingaktion des Fruchtsaftherstellers True Fruits greift die Vermisstenfälle von Scarlett Salice und Hilal Ercan auf. Mit Fotos auf Smoothie-Flaschen möchte das Unternehmen zur Aufklärung der beiden Fälle beitragen. Hilals und Scarletts Gesichter werden durch diese Aktion im November in über 30.000 Märkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesehen.