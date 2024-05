Hocketse, Wanderung oder eine Höhlenbesichtigung – an Christi Himmelfahrt oder auch „Vatertag“ gibt es in der Region viele Ziele. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

An Christi Himmelfahrt oder „Vatertag“ genießen viele die freie Zeit. Traditionell ziehen die Väter gemeinsam um die Häuser, gerne auch mit Bollerwagen und Bier, oder man lässt sich gesellig bei einem Hock nieder.

Wir haben uns angeschaut, wo es in der Region Veranstaltungen gibt und verraten, was in der Nähe stattfindet.

Eine Vatertags-Hock mit dem Förderverein Blasmusik Gütenbach gibt es ab 10 Uhr auf dem Fallerhof in Furtwangen-Neukirch. In Schönwald ist der Hock ab 11 Uhr beim Pfälzer Eck.

In Villingen-Schwenningen findet ab 10 Uhr in der Innenstadt der Frühjahrsmarkt statt. Auch am 10. und 11. Mai findet der Markt nochmals statt.

Die Freiwillige Feuerwehr Schonach feiert an Christi Himmelfahrt sowie am 10. und am 11. Mai ihr Volksfest und in diesem Jahr zugleich ihr 150-jähriges Bestehen.

Das traditionelle Himmelbergfest in Öfingen startet an Christi Himmelfahrt mit einem evangelischen Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Festplatz. Anschließend spielen drei Musikkapellen. Den Anfang macht der Musikverein Aufen mit einem Frühschoppenkonzert, gefolgt von dem Musikverein Sunthausen, anschließend folgen die Freunde der Musikkapelle Seitingen-Oberflacht. Bei unsicherer Wetterlage kündigen die Glocken der Dorfkirche am Morgen an, ob das Himmelbergfest im Freien stattfinden kann. Bei Frühläuten finden der Gottesdienst in der Kirche und das Fest in der Osterberghalle statt.

Beim Himmelbergfest geht es gesellig zu. (Archivbild) Foto: Schwarzwälder Bote/Kaletta

Kreis Rottweil

Der Gesangverein Liederkranz Deißlingen richtet sein Sängerfest am Vatertag, 9. Mai, im Bärengarten an der Gupfenstraße aus. Ab 11 Uhr sorgt die kleine Besetzung des Musikvereins Deißlingen mit zünftiger Blasmusik für einen stimmungsvollen Frühschoppen. Am Nachmittag tritt erstmals die Laien-Schau- und Spielgruppe „Dodaal Dänäbä“ auf.

Die Musikkapelle Zepfenhan lädt zum traditionellen Bierfest ab 10 Uhr in die Festhalle ein. Zum Frühschoppen spielt der Musikverein „Harmonie“ Auch der Zepfenhaner Kindergarten „Herzstückle“ hat wieder seinen Auftritt. Am Nachmittag wird die Jugendkapelle Neukirch-Zepfenhan sowie der Musikverein Stetten bei Hechingen aufspielen. Es wird bewirtet.

Am Vatertag lädt der Wanderverein Bochingen ab 10 Uhr zur Hockete auf der Wanderhütte ein. Angekündigt ist das „legendäre Schnapsbrett“, das Glücksrad mit zünftigen Preisen.

Die Harzwaldhütte in Epfendorf öffnet von 10 bis 18 Uhr ihre Türen. Alle Besucher sind eingeladen, eine gemütliche Zeit inmitten der Natur zu verbringen.

In Sulz hat der Sportverein Bergfelden seinen Vatertags-Hock am Stausee beim Sägewerk. Los geht es ab 11 Uhr. Der Hock des Tennisvereins Renfrizhausen/Mühlheim findet ab 10 Uhr im Tennisheim statt.

In Dornhan gibt es Hocketen ab 10 Uhr. Einmal vom Heimatverein am Wasserhäusle im Zitzmannsbrunnenbachtal, einmal und von den Motorsportfreunden Feschtwagen im Clubheim Motorsportfreunde Feschtwagen in Marschalkenzimmern.

Die Bläserjugend in Aichhalden lädt ab 11 Uhr zum Hock auf die Festplatzanlage. Der Hock des Skivereins in Tennenbronn startet um 13.30 Uhr im Wiesenbauern-Dobel, die „Badner Buebe“ spielen. Der Hock des Schützenvereins in Waldmössingen findet ab 11 Uhr auf dem Gartenfestplatz statt.

In Lauterbach gibt es entlang der Hochtalrunde von 11 bis 16 Uhr Musik und Verpflegung vom Musikvreein Harmonie Sulzbach an den Standorten Kapfhäusle, Steinbänkle und Bruckhof.

Der Vatertagshock der Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach startet um 10.30 Uhr mit einem Fassanstich. Musikalisch beginnt die „Kleine Besetzung“ der Kapelle, um 13 Uhr übernimmt die Gruppe „Most“ und ab 17 Uhr wird dann „Lauterblech“ für gute Stimmung im Festzelt sorgen.

Zollernalbkreis

Nur zweimal im Jahr ist die Linkenboldshöhle in Onstmettingen geöffnet. So am Vatertag, 9. Mai von 9 Uhr bis 17 Uhr. Die fast 140 Meter lange Höhle ist sonst meist geschlossen, um die dort lebenden Fledermäuse nicht zu stören. Sonst kann sie nur auf Anfrage und kostenpflichtig besichtigt werden.

Die Linkenboldshöhle ist nur zweimal im Jahr geöffnet. Foto: Schwarzwälder Bote/Müller

Vatertagshocketen gibt es ab 10 Uhr in Killer am Killemer Berg mit der Lumpenkapelle, ab 10 Uhr in Rosenfeld-Heiligenzimmern in der Danbachstraße 5, ab 11 Uhr auf dem Festplatz Geislingen, ab 11 Uhr auf dem Tennisplatz Grosselfingen, ab 11 Uhr in der Hohenzollernstraße in Winterlingen-Benzingen, ab 11 Uhr in Haigerloch-Owingen am Gaasgada Weiher und ab 11.30 Uhr im Franziskanerinnen-Kloster in Albstadt-Margrethausen mit Livemusik.

In Baiersbronn gibt es am 9. Mai ab 11 Uhr einen Gottesdienst mit Tiersegnung und Vatertagshocketse auf dem Holzweg. Bewirtet wird außerdem ab 11 Uhr an der Steinhütte im Rotmurgtal. Auch im Sankenbachtal – auf der Waldwiese zwischen Wildgehege und Kinderspielplatz - gibt es ab 11 Uhr Essen und kühle Getränke. Außerdem gibt es auf der Saatschulhütte in Röt-Schönegründ einen Himmelfahrt-Hock mit Wanderung. Los geht es ab 10 Uhr.

Die Dorfgemeinschaft Friedrichstal lädt zum Schmiedefest nach Friedrichstal ein. Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Zelt am Backhäusle. Anschließend gibt es um 11 Uhr ein Weißwurstfrühstück. Ab 12 Uhr schmiedet Kunstschmied Dieter Kaltenbach für die Besucher kleine Andenken. Da das Museum Königshammer für die Gartenschau umgebaut wird, ist das Schmiedefeuer direkt am Backhäusle. Ab 14 Uhr spielt die Rentnerband Wolftal.

Vom Vatertag am Donnerstag bis zum Muttertag am Sonntag gibt es in Baiersbronn außerdem eine kleine Familienkirmes des Handels- und Gewerbevereins. Sie ist täglich von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Musikverein Betzweiler feiert ab 10 Uhr sein Frühlingsfest am Musikerheim. Die Straße wird während des Festes gesperrt. Ein kulinarisches Angebot erwartet die Gäste und es gibt viel Blasmusik zu hören, schreibt der Verein. Die Gastkapellen aus Marschalkenzimmern, Röt-Schönegründ und Fluorn sorgen für Stimmung. Gegen 15 Uhr zeigt die Jugendkapelle des Musikvereins Betzweiler ihr Können. Für Kinder gibt es unter anderem eine Hüpfburg.

Die Feuerwehr Emmingen veranstaltet wieder ihr Kühlenbergfest am Kühlenberg. Die Hocketse beginnt mit einem Gottesdienst im Grünen um 9.30 Uhr, anschließend gibt es ein Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Emmingen. Als Spezialität gilt das Siedfleisch mit Holzofenbrot.