Herausforderung am Bruchweg: TSG Balingen fordert formstarken 1. FSV Mainz 05 II

Die TSG Balingen fordert am Samstag (14 Uhr) den Tabellendritten 1. FSV Mainz 05 II. Gegen einen formstarken Gegner um Ex-Profi Yunus Malli wartet ein schwieriges Auswärtsspiel.
Elf Spieltage sind in der Regionalliga Südwest absolviert, ebenso viele Punkte hat die TSG Balingen bisher gesammelt. Viel wichtiger sind für Cheftrainer Murat Isik aber die Erkenntnisse und der Lernprozess in dieser Zeit: „Das Spiel ist schneller, das Spiel ist robuster, Fehler werden härter bestraft. Man muss als Mannschaft in jeder Spielphase eine Stufe besser werden als in der Oberliga. Ich habe den Eindruck, dass uns das immer besser gelingt.“