Hechinger in Oberstdorf: Feuerwehrleute erklimmen 1200 Stufen in weniger als 15 Minuten

Drei Feuerwehrmänner aus Hechingen haben am Schanzenlauf in Oberstdorf teilgenommen. 1200 Stufen mussten erklommen werden – ihr Fazit: eine geniale Veranstaltung.
Fitnesstraining gehört für Feuerwehrleute zur Vorbereitung kräftezehrender Einsätze dazu. Dass sie über eine besonders gute Kondition verfügen, haben jüngst Benedikt Hoffmann, Silas Brecht und Patrick Gompper von der Feuerwehr Hechingen, Abteilung Stadt, bewiesen. Das Trio hat nämlich beim Schanzenlauf der Feuerwehrkollegen in Oberstdorf teilgenommen. Dieser fand bereits zum dritten Mal statt. Dabei galt es die rund 1200 Stufen – beziehungsweise 162 Höhenmeter – der Heini-Klopfer-Skiflugschanze auf einer Distanz von 412 Metern zu bewältigen. Wohlgemerkt in Atemschutzausrüstung.