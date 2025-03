Hass und Hetze vor der Haustür: Das ist bei der Ausstellung zu rechten Strukturen in der Ortenau zu sehen

Das ist bei der Ausstellung zu rechten Strukturen in der Ortenau zu sehen

1 Jenny Haas, Sprecherin des „Bündnis Aufstehen gegen Rassismus Offenburg“ und ihr Mitstreiter freuen sich, wenn viele Besucher sich die Ausstellung ansehen. Foto: Merz

Hetze, Hass und menschenverachtende Ideologien existieren – auch in der Ortenau. In einer Ausstellung informiert das „Bündnis Aufstehen gegen Rassismus Offenburg“ mit Fotos und Zitaten von lokalen Beispielen über Rechtsextremismus in der Region.









Ein Gefühl von Beklommenheit, viel Unverständnis, eine diffuse Angst und Unglaube an die Mitmenschen bleiben nach dem Besuch der „Ausstellung zu rechten Strukturen in der Ortenau“ zurück. Widerwärtigste Zitate und Wortfetzen wie „der Tag wird kommen, wo sie alle hängen“ oder „Multikulti ist gescheitert“, die bei der Installation zu lesen und zu hören sind, bleiben auch Stunden nach der Besichtigung im Mehrgenerationenhaus in Offenburg noch präsent.