Haslacher Gemeinderat: Stadt erwirbt das Raiffaisen-Areal

Für 1,36 Millionen Euro wurde das so Gelände gekauft, mit dem unter anderem das gesamte Bahnhofsareal entwickelt werden soll. Das Votum stand entgegen der Empfehlung der Verwaltung.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend im Rathaus beschlossen, sein Vorkaufsrecht zu nutzen und das Raiffeisen-Areal zwischen der Schwarzwaldstraße und den Bahngleisen zu erwerben. Der Kaufpreis betrage 1,279 Millionen Euro, hinzu kommen Grunderwerbsteuer und Nebenkosten, sodass sich die Gesamterwerbskosten auf rund 1,36 Millionen Euro belaufen.