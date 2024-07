Das Nature Park Chapter (NPC) feiert von Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Juli, sein zehnjähriges Bestehen mit einem Biker-Treffen in der Schramberger Innenstadt.

Der unverkennbare Sound dröhnender Maschinen und der Glanz chromblitzender Fat Boys erwarten die Besucher, heißt es in einer Mitteilung.

Lesen Sie auch

Organisiert vom Nature Park Chapter, dem Handels- und Gewerbeverein Schramberg (HGV) und der Stadt Schramberg, versprechen die Organisatoren „ein wahres Fest für alle Sinne“.

Biker und Nicht-Biker willkommen

Egal ob leidenschaftlicher Biker, neugieriger Zuschauer oder genussfreudiger Besucher – jeder ist herzlich eingeladen, das Jubiläum des Nature Park Chapters mitzufeiern. Das Nature Park Chapter fasst die Stimmung treffend zusammen: „Das wird kesseln! Wir feiern das Gefühl von Freiheit, blubbernden Motoren, echten Biker-Freundschaften und zehn klasse Jahre NPC.“ Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem der Street-Food Truck „Angry Mouse“, die Eckenmoorhexen, die Kräuter-Hutzeln, Celik Market und die örtliche Gastronomie!

Familienfreundlicher Auftakt mit DJ

Das Event startet am Freitag um 18 Uhr mit der Eröffnung der Händler- und Genussmeile in der Talstadt. Speziell für die kleinen Gäste steht das Juks³-Spielmobil bereit, während die Harley-Kids-City-Touren von 19 bis 20 Uhr ein Highlight für die Jüngsten bieten. Für drei Euro können Kinder als Sozius auf den Harleys der NPC-Mitglieder kleine Stadtrunden drehen. Der Erlös geht an den Schramberger Kinderfonds. Abgerundet wird der Abend von einem mitreißenden DJ-Set.

Action und Highlights für Groß und Klein

Der Samstag beginnt um 9 Uhr mit einem herzhaften Bikerfrühstück auf dem hinteren Rathausplatz. Ab 9 Uhr können sich die Biker auf dem vorderen Rathausplatz für die abendliche Bike-Prämierung anmelden. Höhepunkte des Tages sind die Bikerspiele, bei denen die Teilnehmer beim Slow Race von 13 bis 14 Uhr ihre Fahrkünste unter Beweis stellen. Um 15 Uhr startet die beeindruckende Parade, die etwa 100 Kilometer durch den Schwarzwald führt, und die Straßen mit donnernden Motoren erfüllt. Zuschauer entlang der Route sind willkommen. An diesem Tag ist von 12 bis 17 Uhr erneut das Juks³-Spielmobil vor Ort.

Rockige Unterhaltung und prickelnde Show

Der Samstagabend verwandelt den hinteren Rathausplatz in den „Harley-Place“. Die Gäste werden von den Street-Food Trucks „Angry Mouse“ kulinarisch verwöhnt. Ein besonderes Highlight ist der legendäre Bikewash, bei dem heiße Girls im Feinripp mindestens zwei Harleys auf Hochglanz polieren.

Ab 20 Uhr sorgt die Hardrock-Coverband NoWay aus dem Raum Reutlingen für fetzige Unterhaltung und verwandelt die Feiermeile in ein großes Musikkino.

Klassiker der Rock-Geschichte bietet die Band NoWay am Samstag, 20. Juli, auf dem Rathausplatz. Foto: NoWay

„NoWay“ bietet Klassiker der Rock-Geschichte - von den Siebzigern bis in die heutige Zeit! Die Band hat sich in ihrem über 20-jährigen Bestehen weit über ihre schwäbische Heimat hinaus zum Publikumsmagneten entwickelt und ist eine von nur noch wenigen namhaften Rock-Coverbands. Die Band sorgt laut Mitteilung für Begeisterung, und Musikfans kommen so richtig in Fahrt - mit Rocksongs die jeder kennt und einer Bühnenshow, die zum Feiern und Abrocken antreibt.

Gemütlicher Ausklang und Gottesdienst

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem großen Biker-Frühstück, das bis 14 Uhr auf dem hinteren Rathausplatz serviert wird. Um 11 Uhr findet dort auch ein ökumenischer Gottesdienst statt.

Für alle drei Tage gilt: Wer getankt hat, der parkt! Taxi Sum steht bereit, um Nachtschwärmer sicher nach Hause zu bringen (mindestens drei Personen pro Fahrt).

Das Nature Park Chapter freut sich darauf mit vielen Gästen dieses besondere Jubiläum zu feiern.