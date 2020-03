Haigerloch Erneut tödlicher Unfall auf B 463

Der Aufprall war so heftig, dass der Mann noch an der Unfallstelle starb. Seine Begleiterin wurde mit schwersten Verletzungen von der Feuerwehr aus dem Wrack herausgeschnitten und ins Krankenhaus gebracht. Mehr Glück hatte der Lkw-Fahrer. Er konnte sich selbst aus seinem demolierten Führerhaus befreien und wurde in die Hände des DRK übergeben.

Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld. Die Feuerwehren aus Haigerloch und Owingen waren mit 32 Einsatzkräften vor Ort, ein Notarzt ebenso. Die Polizei musste die Unfallstelle absperren und den Verkehr weiträumig über Ostdorf und Stetten umleiten. Wegen der Bergung des nicht mehr fahrtüchtigen Lastwagens und des Autowracks war die Stelle bis spät in die Abendstunden nicht passierbar.

Mit der Ermittlung des Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen. Das Auto war komplett demoliert, die Polizei bezifferten den Schaden auf 20.000 Euro. Am Lastwagen, dessen Front völlig eingedrückt war dürfte etwa 50.000 Euro Schaden entstanden sein. Für die Dauer der Unfallaufnahme war B 463 bis in die Abendstunden voll gesperrt. Es kam zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen.