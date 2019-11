Haigerloch/Balingen Unfall auf B 463: Frau in brennendem Auto eingeklemmt

Die 48-Jährige war gegen 21.50 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung B 27 unterwegs. Zwischen Haigerloch-Owingen und der Einmündung Balingen-Ostdorf stieß sie auf einem geraden Teilstück beim Überholen mehrerer Fahrzeuge frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Dabei wurde sie in ihrem Pkw eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Nach der Kollision gerieten die beiden Fahrzeuge in Brand. Der schwer verletzte 33-jährige Lkw-Fahrer wurde durch Ersthelfer gerade noch rechtzeitig aus seinem Führerhaus befreit. Er kam in ein umliegendes Krankenhaus.