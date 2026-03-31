Grundschule im Wandel: Es gibt noch viel zu klären für die Ganztagsbetreuung in Todtnau

Wie wird der Anspruch auf Ganztagsbetreuung an den Todtnauer Grundschulen konkret aussehen? Diese Frage wird die Stadt noch länger beschäftigen.
Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erkundigte sich Sven Behringer (CDU) nach dem aktuellen Stand in Sachen Ganztagsgrundschule, denn der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung wird ab dem kommenden Schuljahr, beginnend ab Klasse 1, eingeführt. Oliver Fiedel erklärte, dass dazu bereits viel im Hintergrund laufe. Zwei Abfragen an Eltern nach deren Bedarf und Informationsveranstaltungen habe es bereits gegeben.