Grundschule Hallerhöhe in Schwenningen: OB Roth reagiert auf Sorgen der Eltern

1 Bei einem Vor-Ort-Termin im Gebäude Hallerhöhe wurde auch eine neue Variante für die Grundschule Schwenningen ins Spiel gebracht. OB Roth bezeichnete diese als „Denkmodell“, das jetzt geprüft werde. Foto: Daniela Schneider

In einem offenen Brief wendet sich Oberbürgermeister Jürgen Roth an die Eltern, die ihre Kinder am Schulstandort Hallerhöhe einschulen werden. Er reagiert auf die Sorgen rund um die Grundschule und erklärt die nächsten Schritte in der Entscheidungsfindung.









Link kopiert



Die Diskussion um die neue Grundschule auf der Hallerhöhe in Schwenningen nimmt weiter Fahrt auf, nachdem Oberbürgermeister Jürgen Roth kürzlich bei einem Vor-Ort-Termin angekündigt hatte, zu prüfen, ob die neue Grundschule nicht nur provisorisch, sondern auch dauerhaft in den Containern am Deutenberg untergebracht werden kann. In einem offenen Brief wendet sich der OB nun an die Eltern, die ihre Kinder in wenigen Monaten am Schulstandort Hallerhöhe einschulen werden.