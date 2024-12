Bei der Landesdelegiertenkonferenz der Partei Bündnis 90/Die Grünen konnte Jurić mit seiner Rede Platz 22 auf der Landesliste für den Bundestag erringen.

Mit seiner Wahl will Marin Jurić ein Zeichen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Politik setzen.

Marin Jurić, Elektroniker für Geräte und Systeme und derzeit im fünften Semester seines Elektrotechnikstudiums, bringt eine frische Perspektive und praktische Erfahrung in die politische Landschaft ein. Seine Schwerpunkte liegen in der Förderung einer starken grünen Wirtschaft, einer technologisch sinnvollen Energiewende und einer gelungenen Integration. Jurić will sich für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik einsetzen, die ökologische Verantwortung und wirtschaftlichen Erfolg vereint. Er betont die Notwendigkeit, grüne Innovationen zu fördern und Unternehmen zu unterstützen, die auf umweltfreundliche Technologien setzen.

Technologisch sinnvolle Energiewende: Angesichts der Energiekrise der letzten Jahre, in der Hallenbäder geschlossen und Stahlwerke heruntergefahren wurden, ist Jurić überzeugt, dass die volle Nutzung erneuerbarer Energien der Schlüssel zur energetischen Unabhängigkeit ist.

Engagement im Boxverein

Er plädiert für den Ausbau von Energiespeichern und intelligenten Stromnetzen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Jurić engagiert sich seit Jahren in einem Boxverein, der mit dem Sozialprojekt „Fight for your Life“ jungen Erwachsenen und Migranten bei der Integration hilft. Er betont, dass Integration mehr ist als das Erlernen der Sprache und die Eingliederung in die Arbeitswelt. Es gehe darum, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen und die vielfältige Vereinslandschaft in Deutschland zu nutzen, um Gemeinschaft und Vertrauen zu fördern.

Marin Jurić freut sich darauf, seine Visionen und Ideen in den Bundestagswahlkampf einzubringen und gemeinsam mit den Grünen eine nachhaltige und gerechte Zukunft zu gestalten.