Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestagswahlkreis 286 im Schwarzwald-Baar-Kreiswählen am Freitag, 25. Oktober, im Foyer der Neuen Tonhalle in Villingen ihren Kandidaten für die Landesliste zur Bundestagswahl 2025.

Der Wahlkreis umfasst neben dem Schwarzwald-Baar-Kreis auch die Gemeinden Hausach, Hornberg, Gutach (Schwarzwaldbahn), Oberwolfach und Wolfach im Ortenaukreis. Bislang bewirbt sich Marin Juric, Sprecher der Grünen Jugend Schwarzwald-Baar und auch Mitglied im Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen.

Zur Person

Der 21-jährige angehende Elektrotechnikingenieur und ausgebildete Elektroniker aus Villingen-Schwenningen kehrt diese Woche von seinem dreimonatigen USA-Aufenthalt zurück. Im Rahmen seines dualen Studiums war er dort in einer Niederlassung seines Ausbildungsbetriebs tätig. Die Wochenenden hat er genutzt, um die Demokraten und Kamala Harris im US-Wahlkampf zu unterstützen. „Klimaschutz wird hier in den Südstaaten nahezu nicht thematisiert. Aufgrund der Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, bin ich super motiviert und freue mich auf den Bundestagswahlkampf“, erzählt Marin Juric. Der Kampf gegen den Klimawandel im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit liegt ihm besonders am Herzen.

Interessanter Vortrag mit Fath

Die Nominierung findet im Anschluss an eine Kreismitgliederversammlung statt, bei der es einen Vortrag von Andreas Fath gibt. Fath, bekannt als der „schwimmende Professor“, hat bereits den Tennessee River, den Rhein, die Donau und dieses Jahr die komplette Elbe durchschwommen, um dabei auf die Themen sauberes Wasser und Mikroplastik aufmerksam zu machen. Im Anschluss an seinen Vortrag, steht er für Fragen und Diskussion zur Verfügung. Auch interessierte Nichtmitglieder sind willkommen.