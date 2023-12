Politik im Schwarzwald-Baar-Kreis: Das ist der Vorstand der grünen Jugend

1 Alica Scherer, Amelie Hornig, Marin Juric und Fabian Braun (von links) bilden weiterhin den Vorstand der Grünen Jugend Schwarzwald-Baar. Foto: Laurin Budnik

Es fanden Neuwahlen statt – nun steht der neue Vorstand der Grünen Jugend Schwarzwald-Baar.









Das Team ist komplett, dazu gehören einstimmig gewählt: Alica Scherer, Marin Juric , Fabian Braun und Amelie Hornig. Die Mitgliederversammlung der Grünen Jugend Schwarzwald-Baar fand in diesem Jahr im Jugendhaus K3 in Villingen statt. Neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr, stand die Neuwahl des Vorstands im Fokus. Das bisherige Vorstandsmitglied Alica Scherer stellte sich auch in diesem Jahr erfolgreich für den Posten der „FINTA*“-Sprecherin zur Wahl. In diesem Amt setzt sie sich für die Anliegen von Frauen, inter, nicht-binäre, trans und agender Personen ein: „Feminismus ist und bleibt ein so dringendes Thema für uns alle! Die Gleichheit aller, unabhängig ihres Geschlechts, muss unser alternativloses Ziel sein! Ich freue mich, als genderpolitische Sprecherin unsere Grünen Jugend auch im kommenden Jahr dazu beizutragen zu können, ein besonderes Augenmerk auf queerfeministische Themen zu richten.“