Grüne im Kreis Rottweil küren Kandidaten: AfD und Windkraftgegner bereiten Kopfzerbrechen

1 Die Grünen nominierten Artur Eichin als Landtagskandidaten, Ersatzkandidatin ist Sonja Rajsp-Lauer (beide vorne Mitte). Foto: Rajsp

Die Grünen starten in den Landtagswahlkampf: Sie kürten Artur Eichin aus Löffingen zu ihrem Kandidaten. Ihm zur Seite steht Sonja Rajsp-Lauer.









Artur Eichin ist in Polen geboren, „in Deutschland verwurzelt und in Europa zu Hause“, wie er sich selbst beschreibt. Sein Weg nach Deutschland „war ein Weg voller Herausforderungen, aber auch voller Chancen“, und so wisse er auch, was es heißt, hart zu arbeiten. Und kenne die Herausforderungen des ländlichen Raums aus erster Hand, von Mobilität über Fachkräftemangel bis zum bezahlbaren Wohnen.